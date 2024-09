Olzhas vince Premio internazionale fisarmonica Castelfidardo

Nurlanov Olzhas, dal Kazakistan, ha vinto la 49/a edizione del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. All'artista accompagnato dall'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Alfredo Luigi Cornacchia va il primo premio di 5mila. Su podio, rispettivamente al secondo e terzo posto Mao Junhao e Zan Naixin provenienti ambedue dalla Cina.

"Stanco, ma felice - ha dichiarato Nurlanov Olzhas - avevo in precedenti edizioni raggiunto il secondo posto, quest'anno ho vinto. Ora mi godrò un po' di meritato riposo già a partire da questa sera visitando con altri occhi e meno stress la bellissima città di Castelfidardo".

Inizia già da domani il countdown per l'edizione 2025 previsto sempre per il mese di settembre che segnerà il mezzo secolo di storia di quello che è senza dubbio il più importante happening mondiale per gli amanti della fisarmonica. Un progetto molto prestigioso quello del PIF 2025 che potrebbe prevedere anche la candidatura della fisarmonica di Castelfidardo a patrimonio immateriale Unesco.



