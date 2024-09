Infastidivano clienti nei pressi di un bar, due denunciati

Due persone, un 30enne e una 36enne, infastidivano i clienti nei pressi di una bar in via Giordano Bruno ad Ancona. Sul posto sono arrivati i poliziotti hanno chiesto i documento ma non essendo i due in grado di fornirli, sono stati accompagnati in Questura. Entrambi sono stati deferiti per il loro stato di manifesta ubriachezza e lei per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

E' uno dei controlli eseguiti durante i servizi straordinari di monitoraggio del territorio ad Anconache proseguono per garantire l'ordine e la sicurezza Pubblica in ambito cittadino, come disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto, in sede di Comitato per l'ordine è la Sicurezza Pubblica.

Ieri pomeriggio, in via Monti Sibillini, era stata segnalata una persona molesta: gli agenti hanno identificato un 26enne somalo che ha tentato di nascondere un pacchetto di sigarette: aveva addosso circa 0,40 grammi di hascisc e per questo è stato denunciato per detenzione di droga.

Infine, in via Martiri della Resistenza un uomo italiano di circa 40 anni è stato sanzionato perché parlava al cellulare durante la guida. Mentre transitavano lungo la strada, gli agenti hanno notavano l'uomo che parlava al telefonino mentre guidava e non si era accorto che i poliziotti gli avevano intimato l'alt. La polizia ha azionato i dispositivi luminosi e gli hanno nuovamente imposto di fermarsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA