Comune Fano, 'conclusa con successo prima fase disinfestazione'

Conclusa "con successo" la prima fase delle operazioni di disinfestazione contro la zanzara tigre nel territorio comunale di Fano. Lo fa sapere il Comune a seguito degli 11 casi di virus Dengue che si sono registrati. "Gli interventi, programmati su tre notti consecutive, - riferisce l'amministrazione - hanno coperto regolarmente le sette zone della città secondo il piano prestabilito".

"Ringrazio personalmente le ditte incaricate e tutto il personale coinvolto per la tempestività e la professionalità dimostrate - dice il sindaco Luca Serfilippi -. Un particolare ringraziamento va anche alla Protezione Civile e alla Polizia Locale per il supporto logistico, che ha contribuito al regolare svolgimento delle operazioni".

Serfilippi ricorda che la seconda fase della disinfestazione avrà luogo stanotte, a "partire dalla mezzanotte fino alle 6, invito tutti i cittadini a collaborare seguendo le indicazioni fornite".

In merito alle area del Canale Albani, il sindaco precisa "che il Comune sta effettuando la disinfestazione esternamente alla recinzione, seguirà successivamente un ulteriore intervento a carico di Enel Green Power all'interno.

Indicazioni per la cittadinanza: prima del trattamento: rimuovere o coprire contenitori con acqua stagnante, raccogliere frutta e verdura, proteggere le piante e ricoverare oggetti come giochi e ciotole; durante le operazioni: i possessori di animali domestici devono portare all'interno ciotole e abbeveratoi. Non vi sono altri rischi per cani e gatti, che possono tornare all'esterno dopo la fine dei trattamenti; dopo il trattamento: attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura trattate e lavare gli oggetti esposti".



