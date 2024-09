Arrestato in Spagna trafficante del Pesarese, sconterà 6 anni

Arrestato in Spagna (ad Alicante) un 42enne di origine marocchina che nel 2009, quando risiedeva a Padiglione, frazione di Tavullia (Pesaro Urbino), tentò di portare in Italia 300 chili di hascisc ma che venne fermato a Ventimiglia. Su di lui pende una condanna definitiva a sei anni e sei mesi di reclusione arrivata nel 2021 ma che non ha mai scontato perché latitante al momento della sentenza.

L'operazione, che rientrava in un'indagine più articolata della guardia di finanza di Reggio Emilia, è stata resa possibile grazie alla Squadra mobile di Pesaro che, una volta appreso che l'uomo si trovava in Spagna, ha fatto contattato la procura generale di Genova a cui il caso era stato trasferito; e dunque sono riusciti ad ottenere un mandato d'arresto europeo.

Il 42enne è stato poi individuato e arrestato il 13 settembre dalla polizia spagnola che lo ha ancora in custodia in attesa che l'uomo venga estradato. I tempi per l'estradizione, però, potrebbero prolungarsi di oltre un mese poiché il trafficante ha la facoltà di opporsi all'estradizione e, in questo caso, dovrebbe trascorrere un periodo di carcerazione in Spagna a cui seguirebbe poi un'udienza del giudice. Successivamente l'uomo sarà poi scortato dalla polizia spagnola fino a Fiumicino dove passerà poi sotto la custodia della squadra mobile pesarese.





