Acquaroli, 'alluvione del 2022 ferita enorme non rimarginabile'

"Io vorrei che quello che noi stiamo cercando di fare insieme al governo nazionale, possa dare un segnale chiaro e forte che le istituzioni ci sono e ci sono anche per dare risposte". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in merito agli interventi sul territorio, dei quali è stato tracciato un bilancio alcuni giorni fa, dopo l'alluvione che colpì pesantemente nelle Marche il Senigalliese e il Pesarese causando devastazione e 13 vittime nell'hinterland di Senigallia: il governo ha stanziato 400 milioni per un triennio.

Acquaroli ha partecipato stamattina ad una cerimonia di commemorazione delle vittime a Senigalila, insieme al sindaco Massimo Olivetti, durante la quale è stato deposto un mazzo di 13 rose rosse vicino al Ponte degli Angeli a Senigallia.

L'alluvione del 15 settembre 2022, di cui ricorre il secondo anniversario, ha sottolineato Acquaroli, è stata "una ferita enorme che mai si potrà rimarginare perché - ha osservato - perdere la vita in una situazione come quella che si è verificata il 15 settembre 2022 è chiaramente un dolore enorme per tutta la comunità marchigiana e la comunità Nazionale".

Al di là delle parole, ha detto ancora Acquaroli, "noi cerchiamo di dare risposte con i fatti perché qualcosa del genere era capitato anche nel 2014. - riferendosi all'alluvione del 3 maggio 2024 a Senigallia in cui morirono tre persone - Vorrei solo che quello che stiamo cercando di fare con il governo nazionale possa dare un segnale chiaro e forte che le istituzioni ci sono e anche per dare risposte".

Sono tante le iniziative di commemorazione che si svolgeranno oggi in diversi comuni del Senigalliese: una fiaccolata a Pianello di Ostra, alle 20; a Barbara, alle 18, funzione davanti casa di Brunella Chiù, 56anni, travolta e uccisa dal Nevola insieme alla figlia Noemi Bartolucci, mentre il figlio Simone Bartolucci, si salvò miracolosamente, aggrappandosi a una pianta per alcune ore. Un mezzo di fiori verrà deposto sul ponte di Ripalta, dove il piccolo Mattia venne travolto; ieri un'iniziativa anche a Trecastelli con il sindaco Marco Sebastianelli sul fiume Nevola che allagò parte della frazione Passo Ripe.



