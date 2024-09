Perseguita marito e moglie, una donna ammonita dal questore

Dopo soli tre appuntamenti risalenti a otto anni fa perseguita per anni un uomo sposato. Per una trentenne è scattato l'ammonimento del questore di Fermo, Luigi Di Clemente. La polizia di Stato ha emesso il provvedimento per stalking.

A fine luglio, una coppia di coniugi, aveva presentato istanza di ammonimento nei confronti di una donna che aveva intrattenuto una breve frequentazione con il marito otto anni fa. La divisione anticrimine della Questura ha constatato che la 30enne, mai rassegnatasi alla fine del seppur breve rapporto, concretizzatosi in soli tre appuntamenti nel 2016, aveva assunto delle condotte vessatorie e persecutorie nei confronti di entrambi i coniugi: aveva inviato messaggi denigratori e si era presentata nei pressi dell'abitazione della coppia e nei luoghi in cui sapeva di poter incontrare l'uomo.

Tali condotte, seppur con pause di qualche anno, sono proseguite in un crescendo di irritabilità, riversatosi anche nei confronti di familiari e amici dei coniugi, ripetutamente contattati dalla donna. Il comportamento di quest'ultima ha ingenerato nei coniugi, residenti fuori provincia, uno stato di ansia e paura che li ha spinti a cambiare le abitudini di vita e ad evitare di recarsi a Fermo. Così, dopo le indagini dei poliziotti, il questore ha firmato l'ammonimento nei confronti della 30enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA