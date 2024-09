Irregolarità in aziende del Fermano, un'attività sospesa

Continuano i controlli dei carabinieri di Fermo su aziende e cantieri. Il bilancio di queste verifiche è di due due denunce e sanzioni per oltre 50mila euro. Nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli nel settore edile, delle aziende agricole e dei calzaturifici da parte dei carabinieri del comando provinciale di Fermo con la collaborazione dei colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno.

Le ispezioni hanno consentito di individuare a Sant'Elpidio a Mare (Fermo) un'azienda di parti in cuoio per calzature, il cui legale rappresentante, un 45enne cinese è stato deferito all'autorità giudiziaria. I carabinieri hanno trovato apparecchi elettrici ed impianti non a norma, l'omissione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata formazione dei lavoratori e del personale preposto all'attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.

Scattate sanzioni per 33mila euro ed imposta la sospensione dell'attività per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre, sono state contestate ulteriori sanzioni amministrative, per 21mila euro, per aver impiegato nell'attività lavorativa personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.

A Petritoli (Fermo) invece, al termine di attività d'indagine del nucleo carabinieri forestale di Fermo è stata accertata la realizzazione di un piazzale della superficie di 230 metri quadrati, in assenza della prevista autorizzazione edilizia. Ed è stato constatato che una parte del materiale usato per la sua realizzazione era costituito da rifiuti non pericolosi identificabili in inerti da demolizione non sottoposti alle previste fasi di vagliatura e macinazione, per una quantità stimata di circa 50 metri cubi. L'amministratore unico della ditta edile con sede legale nella provincia di Fermo, è stato denunciato per l'esecuzione di opere in assenza del titolo abilitativo e per la gestione illecita di rifiuti non pericolosi.



