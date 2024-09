Investite mentre attraversano la strada, gravi due donne

Due donne sono rimaste ferite in maniera grave in un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Ascoli Piceno. E' avvenuto in viale Marconi mentre le signore stavano attraversando la strada, dopo aver fatto spesa in un negozio della zona.

Improvvisamente è sopraggiunta una Fiat 500 guidata da una donna che le ha prese in pieno, scaraventandole a terra. Sono state subito soccorse da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118 intervenuti che hanno deciso di trasferirle entrambe in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale.



