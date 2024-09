Due auto si scontrano in rotatoria a Pesaro e una si ribalta

Incidente stradale a Pesaro nel tratto di strada di via Gagarin che costeggia lo Spazio Conad.

Dalle prime informazioni, due auto, una Nissan Qashqai e una Lancia Ypsilon, si sono scontrate nei pressi dell'uscita della rotonda che precede la strada. La Nissan, dopo l'impatto con l'altro veicolo, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco ed ambulanza, che hanno soccorso i conducenti i quali non sembrerebbero riportare gravi danni o feriti; dopo l'incidente sono rimasti sul posto per un controllo da parte del personale sanitario, senza necessità di essere trasferiti in ospedale.

Sono in corso i rilievi della Polizia Locale per accertare quanto accaduto e comprendere l'esatta dinamica dell'incidente.





