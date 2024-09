Casi di Dengue, al via tre giorni disinfestazione notturna Fano

"Da stasera a Fano parte la disinfestazione contro la zanzara tigre: operazioni per tre notti consecutive", ma "in caso di condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o forte vento, gli interventi slitteranno alla prima notte utile successiva". Lo fa sapere il Comune di Fano a seguito dei casi di Dengue registrati.

A partire da stasera, dunque, "prenderanno il via le operazioni di disinfestazione per contrastare la proliferazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) nel territorio comunale di Fano. Gli interventi si svolgeranno per tre notti consecutive, fino a lunedì 16 settembre compreso, da mezzanotte alle 6". "L'intero perimetro della città interessato dalla disinfestazione è stato suddiviso in sette zone, - riferisce il Comune - ciascuna delle quali sarà trattata ogni notte grazie all'impiego di sette mezzi operativi, messi a disposizione da quattro ditte specializzate. Questo piano consente di coprire l'intera area in modo coordinato e capillare, assicurando un intervento efficace su tutte le zone stabilite".

"Durante tutte le operazioni - informa l'amministrazione - saranno di supporto la Polizia Locale e la Protezione Civile.

"Abbiamo messo in campo - dichiara il sindaco Luca Serfilippi - tutte le risorse necessarie per assicurare che ogni notte si intervenga su tutte le aree della città. Questo piano è stato organizzato per tutelare la salute pubblica e prevenire la diffusione del virus Dengue. Per evitare interferenze con le attività commerciali e locali, le operazioni di disinfestazione nel centro e in aree del lungomare verranno effettuate a tarda notte".

Sulla gestione igienica dei parchi pubblici, il sindaco Serfilippi precisa: "come indicato nell'ordinanza, le ditte incaricate non effettueranno trattamenti diretti nei parchi pubblici. Pertanto, le nostre bambine e i nostri bambini possono giocare tranquillamente nelle aree attrezzate, poiché non vi sono controindicazioni. Per quanto riguarda le scuole, non vi sono particolari criticità. Tuttavia, per garantire un livello di sicurezza ancora maggiore, è stato richiesto ai dirigenti scolastici di limitare l'accesso alle aree esterne degli istituti fino al completamento delle operazioni di disinfestazione".

Durante le operazioni di disinfestazione, il Comune "raccomanda ai possessori di cani e gatti di avere la semplice accortezza di portare all'interno delle abitazioni ciotole e vasi per l'alimentazione dei loro animali durante l'orario del trattamento. Una volta conclusa la disinfestazione, sarà possibile riportarli all'esterno. Non vi sono altri rischi o complicazioni per i nostri amici a quattro zampe, poiché cani e gatti non tendono a ingerire erba trattata con piretroidi, sostanze presenti nella soluzione utilizzata".



