Alla Mole di Ancona festeggiati i 137 maturati con 100

All'auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona festeggiati i 137 maturati con 100 degli istituti superiori dorici. Emozione e soddisfazione per gli studenti anconetani che stamattina, accompagnati dalle proprie famiglie, hanno partecipato all'annuale cerimonia nel corso della quale l'Amministrazione comunale ha conferito un riconoscimento a un centinaio di giovani con una pergamena nominativa con i ringraziamenti della città per il massimo risultato conseguito. Presenti la maggior parte dei 137 studenti neo maturati con il massimo dei voti di tutti gli istituti cittadini. Coloro che erano assenti potranno ritirare la pergamena negli uffici comunali.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato, fa sapere il Comune, "l'importante ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche, dirigenti, docenti e personale della scuola, e soprattutto l'impegno dei ragazzi, quale esempio per tutta la collettività dorica".

Avvio con i saluti dell'assessora alla Politiche Educative, Antonella Andreoli, dell'assessore alle Politiche giovanili, Marco Battino, della Cultura Anna Maria Bertini, del presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi, i consiglieri comunali Giacomo Petrelli e Angelica Lupacchini; poi il messaggio della direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico, rappresentata anche da Giancarlo Mariani, e il saluto dei dirigenti scolastici degli Istituti cittadini: "Savoia-Benincasa" professoressa Maria Alessandra Bertini, Liceo Artistico "E. Mannucci" professor Luca Serafini, Liceo Classico "C. Rinaldini" professoressa Angelica Baione, Liceo Scientifico "G. Galilei" professoressa Alessandra Rucci, Istituto "Vanvitelli - Stracca - Angelini" professor Francesco Savore, Istituto "Volterra - Elia" Prof.ssa Rosa Martino, e del rappresentante della Università politecnica delle Marche, professor Pierluigi Stipa



