Un etto di hascisc in casa, arrestato il gestore di un negozio

Un 35enne, gestore di un negozio a Macerata, deteneva in casa un panetto di hascisc del peso di circa un etto. Lo ha scoperto il Gruppo di Macerata della Guardia di Finanza dopo una segnalazione del cane antidroga Hanima dell'unità cinofila. L'uomo è stato posti agli arresti domiciliari.

Nell'immediatezza, i finanzieri hanno ispezionato il negozio e trovato una dose di hascisc e una di cocaina. La perquisizione è stata proseguita in una limitrofa pertinenza, in uso al 35enne, adibita ad abitazione. Qui i militari, coadiuvati dal cane "Hanima", hanno trovato il panetto di hascisc.

Lo stupefacente è stato sequestrato e il 35enne è stato arrestato. Ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità, l'uomo è stato segnalato alla locale autorità giudiziaria per l'accusa di produzione, il traffico e la detenzione illecita di droga.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA