Pd Pesaro al centrodestra, 'massima trasparenza'

In seguito alle dichiarazioni del centrodestra pesarese su asserite criticità in materia di trasparenza della fondazione Pescheria, arriva la replica del Partito democratico da parte di Marco Perugini, capogruppo dem nel Consiglio comunale di Pesaro il quale ribadisce la volontà dell'amministrazione comunale di voler essere più trasparente possibile e critica le dichiarazioni del centrodestra, ritenendole dannose per la città di Pesaro.

"Il merito ed il metodo della conferenza stampa convocata dall'opposizione sono vergognosi - attacca Perugini - Non portano chiarezza ma sollevano solo dubbi dando giudizi gratuiti di cui si prendono loro la responsabilità mentre indaga la magistratura". "Vogliono dirci come si affidano gli incarichi - contrattacca Perugini - ma sarebbe meglio se prima guardassero in casa loro visto, sia a livello nazionale che regionale, gli affidamenti che fanno e a chi li fanno. Ci stanno davvero accusando di aver affidato la comunicazione di Pesaro Capitale italiana della cultura ad un ufficio stampa di caratura nazionale (Lievito Consulting, ndr)? Che poi non è nemmeno l'unica società di comunicazione coinvolta". "Con queste dichiarazioni - secondo Perugini - mettono in pericolo un anno storico per la città, soltanto per fare delegittimazione politica e propaganda personale".

"Concordo sul fatto che sia un'architettura molto complicata, - risponde poi il capogruppo Pd sulla questione trasparenza - ma al momento è stata data risposta a tutto ciò che hanno chiesto, ovviamente con i tempi dovuti. Hanno fatto richiesta di accesso agli atti fino al 2012 - rileva Perugini - e per questo la fondazione ha risposto che avrebbe fornito gli atti un po' alla volta, perché la mole di documenti è enorme". "Sarà nostra prerogativa essere più trasparenti possibili, - conclude il capogruppo del Pd pesarese - perché non c'è alcun motivo per non esserlo. Soprattutto a fronte del loro comportamento irresponsabile sarà data, da parte nostra, tutta la trasparenza possibile".



