Il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, il Colonnello Roberto Di Costanzo, che sostituisce l'uscente colonnello Carlo Lecca, ha incontrato stamattina in Comune il sindaco Daniele Silvetti e il vicesindaco con delega alla sicurezza urbana Giovanni Zinni che lo hanno salutato e gli hanno consegnato il crest istituzionale dell'amministrazione come augurio per il nuovo incarico.



