Nelle Marche 11 casi di Dengue in provincia di Pesaro Urbino

Sono 11 i casi di Dengue accertati nelle Marche in particolare nella zona di Fano e uno a San Costanzo, sempre in provincia di Pesaro Urbino: una persona infettata presenta una storia di viaggio in area endemica e un'altra, a Fano, è una mamma in stato di gravidanza ora ricoverata all'ospedale materno infantile Salesi ad Ancona. La Regione ha attivato tutte le misure di sanità pubblica.

I Comuni di Fano e Ancona hanno avviato attività di disinfestazione nelle rispettive città. Dopo la comunicazione da parte di Asur Marche di un caso accertato di Dengue riguardante una cittadina proveniente da Fano e ricoverata al Salesi, l'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona, sulla base del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, ha informato il sindaco di Ancona della necessità di effettuare una disinfestazione nella zona intorno all'ospedale in cui è ricoverata la paziente. L'intervento sarà eseguito da una ditta specializzata incaricata dal Comune, in un raggio di circa 200 metri intorno al Salesi, di notte entro 24 ore dal termine della pioggia e del vento.

Intanto in Regione si è riunito ieri pomeriggio il Gruppo operativo regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) in seguito ai casi di Dengue confermati. L'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino ha messo in atto le azioni di sanità pubblica previste: Sensibilizzazione dei medici territoriali ed ospedalieri, indicazione al Comune di mettere in atto interventi mirati di disinfestazione, eventuale posizionamento delle trappole di cattura delle zanzare per verificare l'efficacia della disinfestazione".

"La Dengue - ricorda la Regione - infatti non si trasmette da uomo a uomo, sono le zanzare infette che possono trasmettere l'infezione. In Italia non è presente la zanzara più efficace nella trasmissione della dengue, la Aedes Aegypti, tipica delle regioni tropicali, che però può essere trasmessa (in modo meno efficiente) anche dalla zanzara tigre". "A distanza di poco meno di una settimana dalla puntura - informa l'amministrazione regionale - possono comparire febbre, mal di testa, dolori muscolari, nausea, vomito, rash cutaneo. Molto raramente possono verificarsi difficoltà respiratorie e insufficienza multiorgano, mentre nel 75% dei casi la malattia è asintomatica. Non esiste un trattamento specifico e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Esiste un vaccino ma è indicato solo per chi si deve recare nei paesi dove la dengue è endemica per un periodo superiore alle tre settimane, ai lavoratori italiani che risiedono nelle zone ad alto rischio infezione e a coloro che hanno già contratto la malattia".

"Importante è la disinfestazione nelle case private e proteggersi dalle punture. E' consigliabile quindi - sottolinea la Regione - indossare maniche e pantaloni lunghi di colore chiaro, utilizzare le zanzariere alle finestre e usare repellenti efficaci. Va eliminato ogni ristagno di acqua, come quello dei sottovasi, di bidoni e vasche. Le raccolte che non sono rimovibili vanno coperte per evitare deposizione di uova da parte delle zanzare, o va effettuato un trattamento antilarvale con semplici prodotti disponibili in commercio". "Come da prassi il Centro trasfusionale ha indicato che, in caso di donazione di sangue, sia per i donatori di Fano che per quelli che sono stati a Fano anche per poche ore, - conclude - venga effettuato il test per Dengue. Il Gores monitora la situazione con il supporto del Dipartimento di Prevenzione della AST e dal Servizio di Virologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA