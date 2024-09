Incidente nel Fermano, anziano muore in ospedale dopo un mese

E' morto stamattina all'ospedale Murri di Fermo Franco Ragaini. L'83enne era stato ricoverato a seguito dei traumi riportati nell'incidente in cui era rimasto coinvolto, lo scorso 13 agosto, a Porto Sant'Elpidio (Fermo). L'ipotesi è quella di un investimento ma ad accertare la dinamica sarà l'autorità giudiziaria.

Intanto la famiglia della vittima, tramite l'avvocato Ugo Pierlorenzi, ha annunciato che presenterà una denuncia per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo coinvolto nell'incidente. I familiari di Ragaini nelle scorse settimane avevano già sporto querela a carico del conducente per lesioni gravissime e la procura, che sta lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente, aveva aperto un fascicolo. Disposto anche l'esame autoptico con la salma dunque ancora bloccata.

Il 13 agosto Ragaini, dopo l'impatto con un furgone, era stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona per poi essere ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono subito apparse gravi ai soccorritori. Dopo un paio di settimane l'anziano è stato trasferito all'ospedale Murri di Fermo dove questa mattina è deceduto



