In Concerto Marcorè e Mariorenzi per la Lega del Filo d'oro

Una serata di musica, emozioni e solidarietà in favore della Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS.

Andrà in scena lunedì 16 settembre, alle ore 20.30, quando il Prato dei Sogni di Nazareno Rocchetti in località Santa Maria del Rango 48, di Cingoli (Macerata) si trasformerà in un suggestivo palcoscenico sotto le stelle per l'evento "In Concerto". Una serata di beneficenza tra vecchi amici e aperta al pubblico, con l'esibizione dell'attore, cantante, regista Neri Marcorè, testimonial storico della Fondazione, con il musicista Domenico Mariorenzi, per un concerto gratuito a sostegno di attività della Lega del Filo d'Oro.

Per rendere l'esperienza ancora più speciale, gli spettatori sono invitati a portare con sé cuscini e coperte per sedersi sul prato e godere della musica in totale relax sotto il cielo stellato.

"Il concerto di Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi, che ringrazio di cuore insieme a Nazareno Rocchetti, - dice Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro - è un evento speciale che unisce la bellezza della musica all'importanza della solidarietà. Siamo grati a loro, che hanno pensato di organizzare questa splendida iniziativa, e a tutti coloro che ne prenderanno parte per sostenere l'impegno della Lega del Filo d'Oro per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e per le loro famiglie. ETS. Ogni piccolo gesto di generosità, ogni contributo, ci permette di continuare, giorno dopo giorno, ad offrire servizi fondamentali per garantire loro una vita migliore. Eventi come questo ci ricordano quanto sia prezioso il legame tra arte e impegno sociale, e come la musica possa essere uno strumento potente per costruire un futuro più inclusivo per chi non vede e non sente".

Marcorè e Mariorenzi vantano oltre 20 anni di collaborazioni artistiche in Italia e all'estero. Il loro concerto sarà un omaggio ai grandi cantautori italiani come Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Ivan Graziani, Ivano Fossati e Francesco De Gregori, senza dimenticare i classici della musica leggera angloamericana. Un viaggio musicale che attraverserà generi ed epoche diverse, con un forte messaggio di solidarietà.

"L'evento rappresenta anche una preziosa opportunità per sostenere le attività della Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS - Ente Filantropico, che da 60 anni è punto di riferimento in Italia per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali".



