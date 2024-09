Forza Italia Marche, 'determinanti per vittoria centrodestra'

Forza Italia vuole essere sempre più "determinante per la futura vittoria del centrodestra nelle Marche e la riconferma di Acquaroli" e ha l'obiettivo di "allargare la coalizione al Centro e ai Civici, a tutti gli amministratori che si riconoscono tra i moderati nel Partito popolare europeo, per riproporre questa formula con successo alle prossime elezioni regionali". Il commissario regionale dei Forza Italia Marche, deputato Francesco Battistoni ha dettato la linea del partito nella regione in occasione della presentazione ufficiale dell'adesione al partito, al gruppo consiliare Marche del neo consigliere regionale Giovanni Dallasta, che è anche consigliere comunale a Pesaro e con il quale Forza Italia intende anche rafforzare la componente azzurra nel Pesarese.

La conferenza stampa si è svolta a Palazzo delle Marche ad Ancona. Presenti, oltre a Battistoni e Dallasta, tra gli altri, la capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Jessica Marcozzi, l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, il consigliere regionale Mirko Bilò, recentemente passato dalla Lega a Forza Italia, e la coordinatrice provinciale a Pesaro Urbino Elisabetta Foschi.

Negli ultimi due mesi, ha affermato Battistoni, "ci siamo rafforzati, è raddoppiata la nostra presenza in Consilio regionale ma ci sono stati anche tanti amministratori che hanno sposato la causa di Forza italia grazie al grande lavoro che sta facendo il nostro segretario Antonio Tajani in tutta Italia".

"Ci prepariamo per le Regionali, - ha aggiunto - stiamo lavorando sul territorio: vogliamo dare un supporto in più alla riconferma del presidente Acquaroli. Da sempre sosteniamo la giunta e siamo convinti di poter rivincere anche se non c'è nulla di scontato".

Il commissario regionale di FI ha ricordato per i prossimi 4, 5 e 6 ottobre, in occasione di tre giornate del tesseramento, l'allestimento di gazebo per lanciare il rush finale dell'iniziativa che si chiude il 31 ottobre. Da metà novembre, ha annunciato Battistoni, al via i congressi comunali del partito: "chi si tessera entro il 31 ottobre può partecipare ai congressi comunali, - ha riferito - per radicare il partito a livello capillare e nella maniera più democratica, con i congressi".

Quanto alla giunta Acquaroli, ha detto il commissario di FI Marche, "secondo noi è un'esperienza molto positiva. Dovremo fare emergere tutto quello che di positivo è stato fatto in questi cinque anni, quando sarà il prossimo anno ma credo che già quello che si può notare anche a livello nazionale è che le Marche sono Finalmente sono uscite. dall'isolamento grazie a un grande lavoro fatto dal Presidente, dal Consiglio regionale e dalla giunta sarà rendere le marche protagoniste e a livello nazionale e credo che questo sia un ottimo lavoro". "Poi quando si governa una regione dopo molti anni in cui altre forze politiche l'avevano governata - ha ammesso - è facile far vedere subito nuovi risultati. Noi abbiamo un'altra dimensione, è un altro modo di affrontare le problematiche amministrative, ma sono convinto che gli ottimi risultati stanno venendo fuori".

"Quando Silvio Berlusconi è venuto a mancare - ha osservato Marcozzi - tutti affermavano che Forza italia sarebbe sparita, si sarebbe liquefatta, invece ci siamo rafforzati perché siamo un partito serio, liberista, concreto, europeista, non abbiamo mai detto no all'Europa. Se l'Italia conta in Europa è grazie a FI e al presidente Tajani. L'attività continuerà con i tesseramenti".

Dallasta, uscito dalla Lega un anno fa, ha sottolineato di aver appoggiato le politiche di Forza Italia e si è detto convinto che vi siano le migliori condizioni per lui per collaborare con il partito in consiglio comunale a Pesaro e in Regione. "In caso di vittoria alle regionali che auspico - ha detto Dallasta - penso che Forza Italia avrà sicuramente un ruolo più importante perché confido arrivi in doppia cifra anche nelle Marche dove in precedenza era arrivata quasi al 7%. Quindi con tutto questo rafforzamento sui territori, il partito potrà crescere molto e dare le risposte di cui il territorio ha bisogno".



