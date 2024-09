Esalazioni irritanti da capannone, intervento vigili del fuoco

Una sostanza irritante fuoriuscita da un capannone in disuso ha tenuto per giorni in allarme i residenti di via Matteotti a Castel di Lama (Ascoli Piceno), finché oggi non sono intervenuti i vigili del fuoco per risolvere il problema che ha causato fastidi alla gola a diverse persone.

Insieme al personale dell'Arpam, i vigili hanno eseguito controlli all'interno della struttura e, secondo i primi risultati, sarebbe da escludere fortunatamente una tossicità della sostanza presente in alcuni contenitori, che ha causato le emissioni fastidiose.

I vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica del capannone da tempo dismesso, hanno sigillato ogni apertura, per evitare ulteriori fuoriuscite di aria irrespirabile. La sostanza prelevata, con ogni precauzione, verrà ora smaltita con tutte le precauzioni del caso. Sul posto anche i carabinieri e agenti della polizia locale.



