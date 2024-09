Concorso in due rapine ad Ancona, polizia denuncia un 26enne

Identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura di Ancona un 26enne algerino ritenuto responsabile di due rapine aggravate commesse nel giugno scorso nel capoluogo marchigiano in concorso con altre due persone arrestate lo scorso 23 giugno dagli agenti della Squadra mobile.

Queste tre persone sarebbero, secondo gli investigatori, i responsabili di due rapine: nella prima un 76enne venne scippato del borsello contenente 70 euro. Nel secondo colpo, i tre, in sella a biciclette risultate rubate, che si sarebbero impossessati di una catenina d'oro di 23 grammi, in oro bianco e giallo, sottraendola ad un autotrasportatore di nazionalità bulgara aggredito a botte e con spray urticante, prima di darsi alla fuga; alcuni testimoni assistettero alla scena allertando subito forze dell'ordine e due vennero arrestati dalle Volanti tra piazza Ugo Bassi e la stazione ferroviaria. Il terzo presunto complice è stato individuato grazie all'attività investigativa della Squadra Mobile che lo ha infine denunciato all'autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso.



