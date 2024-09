Ad Ancona rinnovato contratto con aeroporto per elisoccorso

L'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Aoum) ha ritenuto "opportuno e doveroso rinnovare il contratto con l'aeroporto di Ancona, in considerazione della rilevanza del servizio espianti e dell'importanza del servizio di trasporto in elisoccorso nelle ore notturne in caso di eventi sanitari emergenziali per i cittadini marchigiani".

"All'Aoum ha sede il Centro Regionale Trapianti Marche - ricorda il direttore generale Armando Marco Gozzini - per cui, nelle eccezionali ipotesi in cui l'atterraggio dell'elisoccorso risultasse impossibilitato presso la base notturna di Fabriano - per straordinarie condizioni metereologiche - abbiamo il dovere di garantire la continuità dell'assistenza a tutti i cittadini".

"Il servizio di elisoccorso notturno è stato prorogato fino al 28 Febbraio 2025 per poi essere ridefinito sulla base dei servizi necessari".



