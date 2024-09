Ad Ancona negato o revocato permesso di soggiorno a dieci persone

Settimana intensa sul fronte delle espulsioni effettuate dai poliziotti della Questura di ancona che parla di un "bilancio oltremodo positivo".

Sono due i rimpatri effettuati nei confronti di cittadini stranieri irregolari sul territorio con precedenti in materia di stupefacenti: si è trattato di due 30enni bengalesi. Dopo la convalida del provvedimento del Questore Cesare Capocasa di accompagnamento alla frontiera, i poliziotti della Questura di Ancona hanno effettuato la traduzione presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, assicurando così l'allontanamento dal territorio nazionale dei due soggetti irregolari.

Ai provvedimenti di rimpatrio si aggiungono cinque ordini del Questore emessi a carico di altrettanti cittadini stranieri, provenienti da Pakistan, Tunisia e Marocco, privi di ragioni idonee a giustificarne la presenza in Italia.

Sono stati dieci invece i provvedimenti di revoca e rigetto di permessi di soggiorno firmati dal Questore Capocasa nell'ultima settimana nei confronti di cittadini stranieri che, a vario titolo, ed in particolare per ragioni legate all'ordine e alla sicurezza pubblica, hanno perso il diritto a permanere sul suolo italiano.

