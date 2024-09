Viva Servizi, 45 milioni per migliorare balneabilità del mare

Migliorare la balneabilità del mare anche in occasione di episodi di pioggia in estate quando l'apertura degli scolmatori a mare porta alla temporanea interdizione alla balneabilità. E' quanto prevede il progetto di Viva Servizi avviato nel 2019 di concerto con i Comuni di Ancona e Falconara che prevede la realizzazione di una grande condotta in spiaggia.

Il progetto prevede la realizzazione di una grande condotta in spiaggia per impedire ai collettori di riversare liquami in mare. La soluzione progettuale scelta da Viva Servizi di concerto con i Comuni di Ancona e Falconara è stata adottata al termine di un percorso che ha previsto l'adozione di un documento preliminare di progettazione con un investimento molto significativo.

Gli interventi di Viva Servizi per un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro, sono suddivisi in tre lotti: il Lotto 1 riguarda la zona Palombina Nuova di Ancona, mentre i Lotti 2 e 3 riguardano la fascia di litorale del Comune di Falconara Marittima che va da Palombina Vecchia alla Raffineria API. Tutti e tre i lotti si trovano nella fase progettuale di fattibilità tecnico-economica.

I tempi stimati per il completamento delle opere è di 10-12 anni. Per il lotto 1 si è deciso di procedere in vari stralci e si sta procedendo confrontandosi con tutti i soggetti interessati, compresi i privati, spiega la nota di Viva Servizi.

Relativamente al Lotti 2 e 3 sono state inviate, da gennaio a luglio scorso, diverse richieste ufficiali a Rfi, sia per trasmettere gli elaborati progettuali, sia per richiedere incontri, al fine dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Analoghe formali richieste di parere autorizzativo sono state inviate ad Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; Ufficio delle Dogane di Ancona; Capitaneria di Porto di Ancona.

"Si tratta di un'opera estremamente complessa alla quale l'azienda ha destinato ingenti risorse messe a bilancio, ma che sfortunatamente prevede un iter farraginoso per questioni burocratiche ed autorizzative le cui dinamiche sfuggono inevitabilmente al cittadino", sottolinea il direttore generale Viva Servizi Spa di Moreno Clementi.

"Oggi diamo una fotografia veritiera, puntuale e concreta dello stato di avanzamento del progetto che aggiorneremo nei prossimi mesi - assicura - convinti che solo nella condivisione si possa ottenere fiducia. Il nostro obiettivo è fare tutto il necessario per rispettare i tempi e completare un'opera fondamentale per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo economico del territorio".

Viva Servizi gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona occupandosi di mettere a disposizione di cittadini ed imprese acqua di ottima qualità erogata puntualmente ma anche contribuendo a mantenere eccellente il livello qualitativo del nostro mare grazie al ciclo della depurazione dell'acqua e ponendovi grande attenzione.



