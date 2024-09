Ricci, 'da Meloni grande contraddizione politica in Ue'

"La contraddizione politica è grande. Giorgia Meloni è la prima presidente del consiglio italiana che vota contro il programma europeista di Ursula Von der Leyen e quindi della Commissione Ue. Schierandosi con Ecr, Meloni ha determinato un episodio unico nella storia italiana, provocando l'isolamento del Paese". Così l'europarlamentare dem Matteo Ricci, intervenendo durante il programma Omnibus, in onda su la7.

"Nonostante il voto contrario - ha proseguito Ricci - Meloni ha proposto un membro del suo partito come commissario, Raffaele Fitto: se avesse proposto un membro del Partito Popolare Europeo, la discussione attuale non si sarebbe posta. Meloni avrebbe potuto dimostrare di appartenere ad una destra diversa, ma non l'ha fatto, sbagliando un rigore a porta aperta". "Il tema, dunque è: - conclude Ricci - Fitto è europeista? Seguirà il programma europeista? Se non è così, ci troviamo davanti ad un cortocircuito politico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA