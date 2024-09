Non rispetta la terapia, affidato in prova finisce in carcere

Arrestato per spaccio di droga e poi affidato ai servizi sociali, non ha rispettato il programma terapeutico con regolarità, non sottoponendosi ai controlli tossicologici e, in un caso, è risultato positivo agli oppiacei.

E' il motivo per cui nei confronti di un 50enne italiano, di origini sudamericane, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Ancona: è stato trasferito nel carcere di Montacuto.

Il provvedimento, infatti, sospende in via immediata la misura alternativa dell'Affidamento in Prova al Servizio Sociale, precedentemente emesso a favore di un condannato per reati in materia di droga. Gli agenti lo hanno raggiunto nel suo appartamento e lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito negli uffici della Questura, è stato condotto in carcere a Montacuto. L'uomo era stato arrestato nell'agosto del 2021 dalla Mobile per spaccio di stupefacenti, a seguito del sequestro di circa un etto di eroina suddivisa in dosi e 175 millilitri di metadone.



