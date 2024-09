Maresciallo Gaio nuovo comandante carabinieri di Offagna

Il maresciallo Ordinario Davide Gaio ha assunto il comando della Stazione di Offagna (Ancona), subentrando al luogotenente Vincenzo Lucio Bianco, trasferito alla Stazione di Nova Siri Scalo (Matera), come comandante.

Il maresciallo Gaio, 32 anni, originario di Santeramo in Colle (Bari), conosce il territorio della Stazione di Offagna, poiché, nell'ultimo anno, ha prestato servizio, come addetto, alla vicina Stazione di Loreto (Ancona).

Laureato in Scienze Giuridiche, ha poi conseguito un Master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi. Dopo una breve esperienza nell'Esercito Italiano, si è arruolato nell'Arma come Carabiniere nel 2015 e, dopo il corso alla Scuola Allievi di Torino, è stato destinato alla Stazione di Porto Recanati (Macerata), dove ha prestato servizio per due anni, per poi vincere il concorso come allievo maresciallo. Alla fine del Corso alla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, in virtù dell'eccellente rendimento e di un piazzamento tra i primi del suo corso, è rimasto nel prestigioso istituto d'istruzione, come Comandante di Squadra, incarico retto fino al novembre 2023, quando è stato trasferito nuovamente nelle Marche, alla Stazione di Loreto.

Nonostante la giovane età, fa sapere l'Arma, "annovera diversi ed eterogenei corsi di aggiornamento seguiti con successo ed è istruttore militare di educazione fisica. Il prestigioso incarico premia le qualità professionali manifestate dal m suaresciallo Gaio nella precedente esperienza a Loreto, nonché la sua spiccata attitudine a rendersi ascoltatore e interprete delle istanze e dei bisogni della comunità e indirizzare l'impegno dell'Arma nel senso della prossimità al cittadino, oltre che della prevenzione e repressione dei reati".

"Al Maresciallo Ordinario Gaio e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri del Comando Provinciale di Ancona e della Compagnia di Osimo".



