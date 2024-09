Inaugurato il 735/o anno accademico dell'Università di Macerata

Inaugurato a il 735/o anno accademico all'Università di Macerata 2024-2025 incentrato sul tema "Il Valore della Nostra Università Europea".

"È il tempo - ha detto il rettore John Mc Court - di ripensare e rilanciare, come faremo con la rete Erua, un nuovo modello di educazione universitaria capace di sostenere la crescita personale e professionale delle nuove generazioni".

Il rettore ha citato le parole del poeta premio Nobel Seamus Heaney, "muovere le menti e accendere nuovi significati", per tracciare la rotta verso l'Europa dell'Università di Macerata e degli altri sette atenei associati nella European Reform University Alliance, protagonisti della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico Unimc. Ad aprire l'evento l'ormai tradizionale corteo che si è snodato nel centro storico per fare ingresso in un teatro Lauro Rossi gremito da docenti, studenti, personale tecnico amministrativo insieme alle autorità civili, militari e religiose.

A portare il saluto della città il sindaco Sandro Parcaroli.

"Insieme dobbiamo lavorare e collaborare - ha detto - per avere una città campus in cui gli studenti si sentano accolti, in cui possano studiare e vivere insieme ai loro compagni, con i giusti stimoli e con adeguate opportunità". Il governatore Francesco Acquaroli ha ribadito il sostegno della Regione: "l'Università di Macerata ha dato un contributo inestimabile allo sviluppo della nostra civiltà, cultura, società ed economia. Le università hanno un ruolo fondamentale nella formazione del capitale umano, essenziale per la competitività e il futuro del nostro territorio".

Inoltre l'internazionalizzazione: è una sfida che, ha sottolineato la delegata del rettore Benedetta Barbisan, "comincia quando ci si adopera a rendere il nostro ateneo attraente, accessibile, accogliente". Una sfida che l'Università di Macerata affronta unendosi ad altre sette atenei europei proprio grazie alla rete Erua, l'unica alleanza europea che si concentra sulle discipline umanistiche e le scienze sociali: l'Università Parigi 8 per la Francia, l'Università dell'Egeo in Grecia, la New Bulgarian University, l'Università delle Scienze umane e sociali di Varsavia, Bulgaria, l'Università di Las Palmas di Gran Canaria per la Spagna, l'Università Europea di Viadrina per la Germania, l'Università Mykolo Romerio di Vilnius per la Lituania. Un'alleanza che interessa tre fusi orari e più di 120mila studenti.

"Lo scambio di buone pratiche nell'insegnamento, nella ricerca, nella terza missione e nelle azioni amministrative - ha spiegato il rettore - aiuterà le istituzioni partner a innovarsi. Il risultato di questo ambizioso progetto dipenderà, più che dalla volontà politica dei rettori, dalla partecipazione attiva di tutte le nostre comunità, delle studentesse e degli studenti".

Saluto istituzionale del presidente della Regione Acquaroli: "la sfida più importante di tutte è quella che riguarda il capitale umano. - ha sottolineato - Tutti gli investimenti che possiamo realizzare - ha proseguito Acquaroli - come ad esempio quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per le infrastrutture o per le tecnologie, sono essenziali per la competitività e il futuro del nostro territorio, ma nessuno di essi ha lo stesso valore del capitale umano. Questo è il ruolo fondamentale degli atenei".

"L'Università di Macerata è un'istituzione con 735 anni di storia che ha dato un contributo inestimabile allo sviluppo della nostra civiltà, - ha ricordato - cultura, società ed economia, e del nostro territorio". Acquaroli ha sottolineato come oggi, più che mai, sia cruciale investire nella formazione "per garantire che il nostro territorio, la nostra società e le nostre imprese restino competitive. Dobbiamo dare ai nostri giovani la possibilità di formarsi e di tramandare l'eredità di cui siamo fieri ed orgogliosi. La Regione è al fianco dell'Università - ha concluso - e in questa occasione voglio ringraziare tutti i docenti e il Rettore John McCourt per il loro impegno quotidiano nel favorire la crescita dei nostri giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA