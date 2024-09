Evade dai domiciliari, scattato l'avviso orale del Questore

Ancora un avviso orale emesso dal Questore Capocasa, questa volta nei confronti di una donna italiana di circa 30 anni ritenuta pericolosa per i suoi trascorsi. La donna era stata arrestata per evasione dagli arresti domiciliari e per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Dopo la convalida dell'arresto alla donna è stata ripristinata la misura. A seguito dell'episodio i poliziotti hanno avviato immediatamente l'istruttoria per l'emissione di una misura di prevenzione personale e da ciò è emersa la pericolosità sociale della stessa, non solo meramente potenziale ma assolutamente attuale.

L'intrinseca pericolosità della donna è resa evidente visti i numerosi precedenti a suo carico, tra questi rapina impropria, furto ed altri precedenti per delitti contro la pubblica amministrazione. Dalle indagini è emerso inoltre come la stessa frequentava abitualmente pregiudicati e traeva profitto con i proventi dei reati che aveva commesso e che per tale motivo avrebbe potuto commettere altri ed ulteriori reati.

Conseguenza della sua indole pericolosa è stata l'emissione della misura di prevenzione dell'Avviso orale, con la quale alla stessa è stato ordinato di cambiare immediatamente condotta di vita. L'inadempienza a tale misura di prevenzione comporta che, in caso di reiterazione delle condotte illecite, la stessa sarà sottoposta alla ben più incisiva misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA