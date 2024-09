Doppia ricorrenza per il 70mo della Quintana di Ascoli

In occasione dei 70 anni della Quintana di Ascoli Piceno e dei 40 anni di attività, grazie al progetto Art Bonus, la Compagnia del Folli ha pensato di proporre una serie di eventi per celebrare questa doppia ricorrenza: 'Giostra di Luce', un progetto multidisciplinare che unisce videoproiezioni, performance di circo, teatro di strada e la proiezione di un documentario dal titolo 'Cento - Assalto al moro', realizzato questa estate durante le varie fasi della rievocazione storica ascolana.

L'evento 'Giostra di Luce', presentato stamani nel corso di una conferenza stampa - prevede sabato 21 settembre alle 20:45, presso il Campo dei Giochi Ferruccio Squarcia, la proiezione del documentario Cento - Assalto al moro, la cui produzione è stata affidata all'azienda ascolana Xentek.

Domenica 22 dalle ore 21 diverse piazze del centro cittadino saranno animate da coinvolgenti momenti di proiezioni con videomapping e da un grande spettacolo itinerante curato dalla Compagnia dei Folli, tutto ispirato alla storia della Quintana e alle sue tradizioni. Tramite l'utilizzo di proiettori ad alta qualità, gli edifici, le pareti e i monumenti cittadini si trasformeranno in schermi giganti i cui contenuti visivi interagiranno con le performance dal vivo e creeranno un dialogo tra immagini e movimento. Tutti gli eventi sono gratuiti ed offerti al pubblico grazie al progetto Art Bonus della Compagnia dei Folli, sostenuto dal mecenate Fainplast, con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e il supporto della Quintana di Ascoli.

"Cento - Assalto al moro" è un grande progetto culturale di promozione della città di Ascoli Piceno e nasce dalla volontà del produttore creativo Nicola Mestichelli che, insieme al giornalista Angelo Camaiani e la regia di Matteo De Liberato, ha voluto raccontare lo straordinario mondo della Giostra della Quintana di Ascoli, attraverso le voci di un'intera città.

"Un aspetto fondamentale di questa operazione - commenta il sindaco Marco Fioravanti - è la sua capacità di essere strumento di valorizzazione delle nostre eccellenze e di promozione delle bellezze, delle tradizioni e di tutto ciò che Ascoli ha da offrire, agli ascolani e ai turisti".



