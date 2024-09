Convegno Sidrea, IA generativa rivoluziona processi decisionali

"L'intelligenza artificiale, in particolare la generativa, che è l'ultima evoluzione, sta rivoluzionando i processi all'interno delle aziende, sia quelle operativi, quindi produzione manufacturing magazzino e le varie funzioni, sia anche quelli decisionali cioè come le persone assumono le decisioni". Così Stefano Marasca, docente dell'Università politecnica delle Marche e presidente della Società italiana dei docenti di Ragioneria e di Economia aziendale (Sidrea) a margine del decimo Convegno nazionale Sidrea per la prima volta organizzato ad Ancona dal Dipartimento di Management della Politecnica delle Marche, con la collaborazione e il contributo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Due giornate, il 12 e 13 settembre, con la partecipazione di circa 650, ricercatrici e ricercatori di economia aziendale provenienti da tutte le università italiane, oltre che esponenti del mondo aziendale e delle professioni.

Il Convegno è incentro sul tema "Sviluppo sostenibile intelligenza artificiale e capitale umano. Prospettive sfide per l'economia aziendale e le professioni contabile". In questo contesto, ha annunciato Marasca, "presenteremo uno straordinario a riguardo. E' emerso come i processi decisionali con gli applicativi di intelligenza artificiale generativa possono essere veramente modificati, direi sconvolti rispetto a solo pochi anni fa". "C'è anche l'altro profilo che trattiamo nel convegno - ha aggiunto - che è quello dello sviluppo sostenibile. È di pochi giorni fa il decreto ministeriale italiano che ha recepito la direttiva Europea sulla rendicontazione della sostenibilità. Quindi un obbligo che si estenderà rapidamente a tutte le imprese di rendicontare, quello che fanno in termini di sostenibilità. Molto imprese piccole dovranno affrontare questo tema con le loro forze e inevitabilmente con qualche criticità, ma ormai la strada è segnata".

Oggi al Teatro delle Muse sessione plenaria con i saluti istituzionali delle autorità tra cui il magnifico Rettore dell'università politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori e presidente degli enti patrocinanti l'attenzione.

Poi l'attenzione si sposterà poi sul tema del convegno, ovvero sull'impatto che l'attenzione allo sviluppo sostenibile e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale produrranno sull'economia aziendale sul lavoro degli operatori aziendali e vari livelli e sulle professioni contabili a confrontarsi sul tema saranno illustri docenti universitari che da anni conducono attività di ricerca su queste tematiche.

La giornata di domani sarà dedicata alla presentazione di lavori di ricerca dei partecipanti al convegno e a una sessione plenaria sulla valutazione della ricerca in economia aziendale.

Il convegno è patrocinato da Regione Marche, Comune di Ancona, Organismo italiano di contabilità, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ancona, Confindustria Ancona, Camera di Commercio Marche.



