Antonini, space economy strategica anche per le Regioni

Fare il punto sui processi di sviluppo e di investimento che si legano alle molteplici tecnologie dello spazio. E' quanto avvenuto a Milano nel corso degli Stati generali sulla "Space Economy" incontro istituzionale, promosso dall'Intergruppo Parlamentare per la Space Economy coordinato dall'On. Andrea Mascaretti, alla presenza del Ministro del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, al quale ha preso parte anchd l'assessore alle Attività produttive della Regione Marche, Andrea Maria Antonini.

A Palazzo Lombardia, nell'ambito degli Stati generali sulla "Space Economy" anche un focus sul ruolo delle regioni e dei distretti aerospaziali in una specifica iniziativa, alla quale è intervenuto il Ministro Urso e coordinata da Antonini insieme alla Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio Ctna, Cristina Leone.

L'Assessore Antonini é intervenuto anche in qualità di coordinatore della Commissione "Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni" ed ha posto l'accento sulla valenza e sull'efficacia di una "iniziativa di confronto in grado di offrire interessanti spunti di approfondimento sui molteplici riflessi civili, commerciali, accademici, scientifici, culturali della Space Economy per uno sviluppo economico sociale sostenibile".

"Appare evidente infatti - ha dichiarato l'Assessore - che, con l'ingresso dei soggetti privati nell'ambito dell'aerospazio, questo settore sia diventato ormai un vero e proprio abilitatore economico a livello internazionale, in grado di creare nuove opportunità da ogni punto di vista, interessando tutti gli ambiti compresi quelli accademici, scientifici, culturali, giuridici, della sostenibilità e geopolitici. Per questo - ha proseguito Antonini - risulta ancora più decisivo e delicato il ruolo delle Regioni che sono chiamate ad accompagnare processi di riconversione del sistema produttivo verso nuovi modelli di sviluppo".

"Di fronte, pertanto, ad un quadro economico così articolato e in forte evoluzione - ha sottolineato Antonini - occorre riservare un'attenzione al sistema manifatturiero delle piccole e medie imprese che sono una risorsa straordinaria per la nostra economia. Una sfida, dunque, affascinante e molto impegnativa ma che sono certo porterà a positive ed evidenti ricadute sull'intero tessuto produttivo nazionale, del sistema della ricerca e gli ecosistemi dell'innovazione".

A Milano presente anche Presidente del Cluster Exploore Aerospazio Marche, Lanfranco Zucconi, secondo il quale "le Marche entrano nella filiera dello spazio con un po' di ritardo.

Per coprire questo gap il Cluster Exploore sta discutendo con la Regione Marche della possibilità di mettere in campo strumenti di sostegno adeguati. Per quanto riguarda il sistema imprenditoriale - ha sottolineato Zucconi - quello marchigiano é impegnato nello sviluppo di tecnologie prodotti e servizi innovativi da promuovere dell'ambito della filiera spaziale nazionale e internazionale di cui la firma dell'accordo di co-branding tra Spacewear e Virgin Galactic è un esempio".

Tra gli associati del Cluster Exploore presente all'iniziativa Marcello Azzoni di Spacewear, che ha illustrato al ministro Urso, alla presenza dell'Assessore Antonini, le tute interattive esposte per l'occasione al Palazzo della Regione Lombardia e indossate dal Colonnello dell'Aeronautica Militare Walter Villadei a bordo di Virgin Galactic nel 2023 e della Stazione Spaziale Internazionale a gennaio 2024.



