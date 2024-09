Scuola, Ricci (PD): "Luogo per crescita e futuro giovani"

"Buon primo giorno di scuola a tutte le studentesse e gli studenti delle Marche, che da oggi tornano in classe. E buon lavoro ai nostri insegnanti e il personale tutto delle nostre scuole": così Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, in un post sui social.

"La scuola - prosegue Ricci - rappresenta un luogo fondamentale per la crescita e il futuro dei nostri ragazzi. A cui auguro di affrontare anche questo anno con entusiasmo e impegno, costruendo, giorno dopo giorno, il loro futuro". "A tutti voi, un grande in bocca al lupo!", conclude Ricci.



