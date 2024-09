Presentato 'AscoliPicenoFestival' in programma ad ottobre

Diciotto concerti, più di sempre. Musicisti di livello internazionale e giovani talenti già saliti alla ribalta nazionale. Un'offerta musicale sempre più ricca non solo di classica ma anche con sguardi a jazz ed etnica. E particolare attenzione alla promozione della musica tra i giovani. La 28esima edizione di AscoliPicenoFestival, il festival internazionale di musica che si svolge ad Ascoli Piceno quest'anno si è completamente rinnovato nella direzione artistica e nella struttura associativa.

L'evento è stato presentato oggi, nella Pinacoteca del capoluogo piceno, dal direttore artistico Giuliano De Angelis, aquilano, violoncellista tra i più attivi e responsabile di altre importanti rassegne, e dal presidente Apf Berardino De Angelis.

Il titolo di questa edizione del Festival è "Sfide". Perché? "La musica dei grandi geni del passato e del presente hanno una funzione molto più importante del puro intrattenimento. Ci danno la motivazione per affrontare con la giusta determinazione le sfide che la vita ci pone dinanzi - spiega De Angelis - C'è anche, però, un significato autobiografico: la proposta di dirigere artisticamente AscoliPicenoFestival è una delle sfide più belle di tutta la mia carriera da direttore artistico".

Il calendario non è distribuito tra il 20 ottobre e l'8 dicembre (chiusura nel Teatro Ventidio Basso, tutti gli altri concerti nell'Auditorium Neroni della Fondazione Carisap) con appuntamenti fissi il giovedì sera e la domenica pomeriggio.

Particolare attenzione ai giovani sia dando spazio agli esecutori più talentuosi in circolazione oggi in Italia, come Clarissa Bevilacqua, Riccardo Zamuner, Trio Hermes, Giulia Falzarano e l'ascolano Alessio Falciani, sia organizzando una rassegna didattico/divulgativa, "Apf per la scuola", dedicata agli studenti dei principali istituti citta. Tante le star internazionali come Denis Shapovalov, Fabien Thouand, Andrea Oliva, Alessandro Carbonare, Javier Girotto, Paolo Di Sabatino, Roberto Prosseda, eccetera, per una stagione che si prevede davvero memorabile.



