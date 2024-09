Morte Osimani, "profondo cordoglio" di Silvetti

"Profondo cordoglio" è stato espresso dal sindaco di Ancona per la scomparsa di Benito Osimani. "Esprimo profondo cordoglio e le più sincere condoglianze per la perdita del caro Benito Osimani - scrive in un messaggio Silvetti -. Il ricordo è ancora fervido della commozione che ha provato durante la cerimonia dei Ciriachini al momento della consegna della civica benemerenza il 4 maggio scorso. Lo ricorderemo sempre per il suo impegno verso la città di Ancona e nel mondo sindacale in difesa dei diritti dei lavoratori".



