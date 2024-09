Marina Dorica e Regata del Conero, tre giornate di eventi

E' partito il countdown per i festeggiamenti del 25mo anniversario della Marina Dorica e della Regata del Conero che animeranno Ancona nel fine settimana per tre giorni.

Taglio del nastro del Villaggio Regate il 13 settembre, alle 17: gli avventori potranno curiosare tra le ultime novità del settore nautico, scoprire la mostra fotografica sulla storia della marineria ad Ancona dagli anni '50 ad oggi, concedersi un aperitivo al tramonto presso gli stand gastronomici in collaborazione con Tipicità. Sempre per il pomeriggio di venerdì, la conferenza sui 25 anni di Marina Dorica con la presentazione del libro "Una storia di uomini, di imprese e di mare" alle 17.30 presso la sede dell'Ancona Yacht Club.

Da venerdì a domenica, ogni pomeriggio e sera tornei e dimostrazioni di minibasket a cura del CAB Stamura e prove di Yoga e Pilates Reformer nello stand allestito da Conero Wellness, oltre a musica dal vivo o DJ Set. L'immancabile festa degli equipaggi, sabato, vedrà la partecipazione di tutti i regatanti che potranno degustare i piatti di street food proposti dai food truck nel Villaggio Regate.

Quasi cento gli equipaggi che hanno confermato la propria partecipazione. Tanti anche i nomi celebri della vela italiana che hanno scelto di partecipare a questa edizione dal valore sportivo e simbolico importante: sulla linea di partenza troveremo alcuni maxi-yacht come Kiwi dell'anconetano Mario Pesaresi e Anywave Safilens, vincitore dell'edizione 2023, che torna a difendere il titolo. Diverse anche le barche da regata sulla linea di partenza, come i TP52 Blue di Bonfiglio Mariotti e Orlanda di Andrea Muratori, lo Swan 36 Sixth Sense di Sandro Paniccia e i Melges 32 Petite Terrible - Conero Wellness con al timone la campionessa europea di vela Claudia Rossi e Interceptor di Luca Mosca.

Altra novità di quest'edizione, il supporto del giovane consorzio Ancona In Vela, già protagonista nel 2023 dell'organizzazione del Cico: proprio per mano di Ancona in Vela è in programma per sabato 14 settembre la prima edizione della Conero Cup ORC Invitational, regata su invito riservata alle imbarcazioni più competitive della zona, che si disputerà sabato 14 settembre alle 11, come "warm-up" per la Regata del Conero del giorno successivo.

Per la 25° edizione, Marina Dorica ha scelto il Centro Papa Giovanni come partner etico, facendo propri i valori di autonomia, dignità e felicità per le persone disabili che la cooperativa sociale dorica pone al centro del proprio lavoro da più di 25 anni. La kermesse si chiuderà domenica, con la cerimonia di premiazione in programma alle 17.

"La Regata del Conero - ha sottolineato Vicesindaco Giovanni Zinni - è un evento che rappresenta l'identità degli anconetani, gente di mare, forse l'evento sportivo che con il tempo si è affermato come il più iconico e caratterizzante della nostra città. La 25° edizione si colloca in una giornata di grande sportività, vista anche la concomitanza con la Festa degli Sport in programma sempre per domenica". Lo sport anconetano è molto in salute, alla Festa partecipano più di 120 società sportive e sono soltanto una piccola parte di quelle attive sul nostro territorio.

"Nella vita ho partecipato a tante regate in mare - ha detto il presidente di Marina Dorica Andrea Giorgetti - come velista, spesso criticando l'operato degli organizzatori, senza stare mai dall'altra parte. Ora mi sono messo in gioco". "La bellezza della Regata del Conero è la duplice sfida: da una parte, ci si trova a misurarsi con grandi professionisti del mare, dall'altra si sfida il "vicino d'ormeggio", dopo un'estate trascorsa insieme in banchina, un momento goliardico e scherzoso molto sentito tra i nostri armatori, ciascuno dei quali si pone il suo obiettivo personale".



