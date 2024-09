Jovanotti ospite a sorpresa al Memorial Alessandro Troiani

È Jovanotti l'ospite a sorpresa della 25esima edizione del 'Memorial Alessandro Troiani' che si sta svolgendo stasera in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

È il regalo che il direttore artistico Dario Dardust Faini ha fatto ai suoi concittadini ascolani dopo le annunciate presenze di Angelina Mango e di Saturnino, bassista storico di Jovanotti.

Il Memorial Alessandro Troiani è organizzato dalla sezione ascolana dell'Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) a scopo benefico, la cui dirigenza insieme al sindaco Marco Fioravanti ha ringraziato ad inizio serata Dardust "per la sua sensibilità nell'organizzazione del Memorial, coinvolgendo ogni anno artisti di primo piano, che si esibiscono gratuitamente" .

Il pubblico ha risposto gremendo il 'salotto' ascolano. "Sono onorato di condividere il palco con artisti incredibili, soprattutto nella mia citta" ha detto Dario Faini dedicando il primo brano ad Alessandro Troiani, chiedendo al pubblico di accompagnarlo accendendo le torce degli smartphone e dando vita a un suggestivo spettacolo di luci sulle note del suo pianoforte.

"Spero di essere all'altezza di tutta la bellezza che vedo qui stasera" ha detto un'emozionata Angelina Mango che accompagnata da Dardust e Saturnino con "Melodramma" e "La noia" ha fatto ballare tutta piazza del Popolo.

E poi lui, il mattatore del Memorial Troiani, Jovanotti, che ha dominato il palco insieme a Saturnino e Dardust. "Sono molto onorato di essere stato invitato qui da due amici ascolani, come Dario e Saturno" ha detto Jovanotti, plaudendo "alla grande e importante opera che porta avanti l'Ail di Ascoli nel nome di Alessandro Troiani".



