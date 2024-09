Aperte le iscrizioni alla Sou, scuola di architettura per bambini e bambine

Sono aperte le iscrizioni alla SOUxAncona, la nuova Scuola di Architettura per Bambini e Bambine presentata nei giorni scorsi a decine di scolari (età 8-14) e loro genitori al Centro di aggregazione giovanile di Torrette dall' ideatore, l' architetto Gianluigi Mondaini, professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana all'Università Politecnica delle Marche e del suo gruppo di ricerca (Hub for Heritage and Habitat).

Il progetto è in stretta collaborazione con gli assessori del Comune di Ancona, Marco Battino (Università e Politiche Giovanili), Antonella Andreoli, (Politiche Educative), e grazie al supporto di numerosi sponsor e partner del territorio, come il Museo Archeologico Nazionale delle Marche.

Sono previsti 30 incontri di due ore e mezza con cadenza settimanale, il venerdì pomeriggio, da ottobre a marzo, con il pagamento di una retta annuale. Gli incontri si configureranno come attività laboratoriali tenute da esperti del settore che, di settimana in settimana, con i giovani iscritti si concentreranno su uno spazio urbano su cui lavorare, lungo il filo conduttore che è "Costruire la Pace".

Per iscriversi inviare una mail all'indirizzo souancona@sou-schools.com indicando: - Nome e Cognome del bambino - Classe frequentata nell'anno accademico 2024/25 - Eventuale preferenza di orario del venerdì. Ci sono 30 posti disponibili e, in caso di sovrannumero, la selezione avverrà per ordine di iscrizione e privilegiando la formazione di una classe di età quanto più eterogenea.



