Alla Profilglass Spa di Fano la delegazione nazionale Fim

Un esempio di economia virtuosa della lavorazione dell'alluminio made in Italy giunge da Fano (Pesaro Urbino), nelle Marche, dove sorge la Profilglass Spa, storica azienda leader nella lavorazione di alluminio di alta qualità, connessi anche al consolidamento della presenza della società sui mercati internazionali. A visitarla, questa mattina, una delegazione sindacale della Fim Cisl, a partire dal segretario nazionale - responsabile della siderurgia Fim Cisl - Valerio D'Alò ed il Segretario della Fim Cisl Marche, Mauro Masci.

Fondata nel 1982, la Profilglass è cresciuta da 7mila a oltre 300mila mq, da 20 a più di 1.200 addetti, fino a realizzare il ciclo completo dell'alluminio e diversificando la sua attività, raggiungendo gli 819 milioni di euro di ricavi.

Dal 2000 l'azienda è entrata anche nel campo dei laminati con oltre 250mila tonnellate di alluminio lavorato all'anno, fra i leader del settore a livello internazionale, esportando in più di 85 Paesi. L'integrazione del processo produttivo con una particolare attenzione sul recyclig (le lattine), ha permesso a questa realtà produttiva di essere più flessibile rispetto ai concorrenti esteri e di essere meno esposti alle turbolenze del mercato, confermando il proprio ruolo di player internazionali.

Tra i settori trainanti dove sono in corso forti investimenti c'è l'automotive, ma Profilglass lavora anche per la meccanica, l'edilizia, tubi e casalinghi. "Spesso si dipinge la siderurgia italiana sottolineandone le crisi e le difficoltà, ma - afferma Valerio D'Alò - vengono tralasciati i buoni esempi di innovazione e sostenibilità. La storia della siderurgia in Italia, tenendo sempre come obiettivo la sostenibilità ambientale, ricorda come questa sia un'asse portante della nostra economia".



