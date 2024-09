Aci, presentata edizione 2024 di Ruote nella Storia a Offida

Presso il Polo Museale è stata presentata la prossima edizione di "Ruote nella Storia", manifestazione annuale organizzata in collaborazione con ACI Storico, Acisport ed ANCI. Punto d'arrivo dell'iniziativa, che coinvolgerà oltre 50 auto d'epoca sarà Offida uno tra "I Borghi più Belli d'Italia". Potranno prendervi parte i soci ACI ed ACI Storico con vetture immatricolate entro il 1990. Da Fermo in Piazza del Popolo alle ore 8:30 e da Ascoli Piceno in Piazza Stazione alle ore 9 si muoveranno due carovane di partecipanti per raggiungere Offida alle ore 10:30 circa in simultanea, parcheggiare ed esporre i mezzi in Piazza del Popolo. La giornata sarà aperta dal saluto delle autorità locali e proseguirà con la visita del borgo e delle sue bellezze, tra cui la Chiesa di Santa Maria della Rocca. Omaggi e attestati verranno consegnati durante il pranzo, poi proseguiranno le visite al Polo Museale cittadino.

"E' un'iniziativa di grandissimo rilievo, con numerosi equipaggi che raggiungeranno Piazza del Popolo, tanti visitatori che potranno conoscere le bellezze del territorio", ha detto l'assessora al Turismo Isabella Bosano. Dello stesso tono il presidente dell'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo Ivo Panichi: "Ruote nella Storia ci dà la possibilità di percorrere i nostri territori, di viverli e di conoscerne le peculiarità." La presentazione dell'evento è coincisa con l'inaugurazione di un'esposizione curata dall'Automobile Club al Polo Museale nel Palazzo De Castellotti dedicata alla cultura dell'auto d'epoca, visitabile dal 10 al 23 settembre. "Mi auguro che numerosi ragazzi possano visitare quest'esposizione - ha riferito il Vice-Presidente dell'Automobile Club Mario Laureati - per poter conoscere la storia delle auto, del design e del costume legato alla loro evoluzione." Il sindaco di Offida Luigi Massa ha puntualizzato: "Siamo lieti di costruire questa occasione di collaborazione, dopo aver ospitato un passaggio della Mille Miglia nel 2023. Offida aggiunge un altro tassello a un percorso sempre in movimento che lega comunità, storia e bellezza e che si confronta con i tempi moderni." Tra le vetture partecipanti, Alfa Romeo, Fiat, Autobianchi, Lancia, Austin, Citroen, Chevrolet, Volvo, Matra ed altre ancora.



