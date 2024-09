A Milano Fashion Week anche 202 imprese marchigiane

Sono 202 le imprese marchigiane che saranno impegnate nelle prossime fiere in concomitanza della Milano Fashion Week 2024 che prenderà il via domenica 15 settembre con Micam e Mipel, quindi Linea Pelle e White, che concluderà il periodo di esposizione il 22 settembre prossimo.

"Conosciamo benissimo la situazione e non abbiamo particolari aspettative", commenta Lorenzo Totò, vicepresidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e Presidente regionale della Moda, che evidenzia il calo di aziende marchigiane.

"Essere protagonisti in tali manifestazioni è importante almeno per consolidare il rapporto con i clienti storici, facendo toccare loro con mano i campionari. E, perché no, la speranza è sempre quella di raccogliere il maggior numero di ordini anche da nuovi buyer. Gli imprenditori, insomma, ci sono", ha dichiarato.

Totò si dice "rammaricato" per la recente "fresca bocciatura circa la moratoria richiesta sui mutui. Un'ulteriore doccia fredda. Ricordiamo che, senza azioni concrete, le imprese sono costrette a fermare gli investimenti, con pesanti ricadute anche per l'occupazione: la cassa integrazione nelle Marche è quadruplicata nel comparto pelle e calzature, raddoppiata nel tessile-abbigliamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA