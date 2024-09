"Buon compleanno alla senatrice Segre. La sua testimonianza degli orrori del nazifascismo e il suo impegno a difesa dei valori fondamentali della nostra Costituzione sono un esempio per tutti noi". Così Matteo Ricci, europarlamentare del Pd, in un post sui social in occasione del 94/o compleanno della senatrice a vita che fu deportata da adolescente e sopravvissuta all'inferno dei campi di concentramento nazisti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA