Riapertura al transito veicolare della S.P. 126 San Rustico

Riaperta, da domani, al transito veicolare strada provinciale 126 San Rustico (Ascoli Piceno) dal km 3+550 (incrocio strada comunale Cabiano) al km 3+750.

Lo ha dispoto l'amministrazione provinciale. Nel giorno di riapertura dell'anno scolastico, dunque, questa importante arteria che, da Ripatransone conduce alla Valtesino, sarà di nuovo percorribile dopo una chiusura che si protraeva da vari anni a causa di complesse e articolate situazioni tecnico amministrative provocando disagi negli spostamenti.

"Con grande soddisfazione - evidenzia il presidente della Provincia Sergio Loggi - viene restituito alla fruizione della comunità locale un collegamento essenziale per la mobilità produttiva e privata di un vasto comprensorio e dell'intero Piceno. Fin dall'inizio l'Amministrazione Provinciale si è tenuta in stretto contatto con l'Anas in qualità di soggetto attuatore e con gli enti preposti, seguendo con grande attenzione e sollecitudine il complesso iter burocratico che ha caratterizzato una impegnativa azione di ripristino.

Il presidente ha rivolto un ringraziamento all'Anas e alla ditta Francucci per aver ultimato i lavori che hanno consentito la messa in sicurezza della strada con la realizzazione di una palificata, il posizionamento di barriere paramassi e la sistemazione della pavimentazione stradale.



