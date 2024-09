Province al voto nelle Marche domenica 29 settembre, dalle 8 alle 20, per il rinnovo dei Consigli. I comizi elettorali sono stati indetti da tutte e cinque le Province marchigiane.

Ieri, fa sapere Upi Marche, sono state depositate le liste dei candidati, ora in attesa del provvedimento di esame ed ammissione. Due sono le liste presentate per ciascuna delle Province di Pesaro-Urbino, Ancona e Fermo. Tre le liste invece per Macerata ed Ascoli Piceno. Dalle urne di queste elezioni di secondo livello, così come previsto dalla Legge 56 del 2014, la così detta Legge Delrio sul riordino degli organi provinciali, usciranno le nuove compagini delle assise di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Nuovi Consigli, mentre restano in carica i Presidenti delle Province".

"Sempre la Legge 56/14 dispone che i Consigli provinciali siano rinnovati ogni due anni, - ricorda Upi Marche - ogni quattro invece i presidenti. Alla guida della Provincia di Pesaro-Urbino resta quindi Giuseppe Paolini, Daniele Carnevali ad Ancona, Sandro Parcaroli a Macerata, Michele Ortenzi a Fermo, Sergio Loggi ad Ascoli Piceno".

"Gli aventi diritto al voto, tra consiglieri comunali e sindaci delle Marche, sono 2.931: 651 quelli della Provincia di Pesaro Urbino su 51 Comuni, 662 quelli della Provincia di Ancona su 47 Comuni, 709 a Macerata che di Comuni ne ha 55, 480 a Fermo contando 39 amministrazioni comunali invece che le 40 in cui è suddivisa la Provincia. Il Comune di Sant'Elpidio a Mare, il cui Consiglio è decaduto il 26 giugno scorso a seguito delle dimissioni di nove consiglieri, è infatti commissariato e pertanto non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi del Comune e non sono elettori neppure gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione dello stesso".

"Chiude il quadro regionale la Provincia di Ascoli Piceno con 429 elettori su 33 Comuni. Il numero degli elettori è stabilito in base ad una serie di rapporti. I Comuni sono in prima battuta suddivisi in base alle fasce demografiche di appartenenza, diverse da Provincia a Provincia. Il voto viene poi ponderato, ovvero calcolato in maniera proporzionale al numero di cittadini che il sindaco o il consigliere comunale rappresenta nel Comune di appartenenza. Per ogni fascia demografica è stato calcolato l'indice di ponderazione provvisorio del voto. Sono eleggibili i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Diverso anche il numero degli consiglieri eletti che andranno a comporre l'assemblea: i Consigli provinciali di Ascoli Piceno e Fermo saranno composti da 10 consiglieri, quelli di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata da 12".

Nei giorni di domenica 8 settembre e lunedì 9 in ogni provincia erano state depositate le liste dei candidati, consiglieri comunali e sindaci in carica, tra i quali poi gli aventi diritto al voto potranno esprimere la loro preferenza il 29 settembre. Per la Provincia di Pesaro-Urbino il seggio sarà allestito nella sala Pierangeli (viale Gramsci 4, Pesaro) e nella sottosezione di Urbino, allestita nella sede periferica del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica, 3). Ad Ancona e Macerata saranno le rispettive sedi della Provincia (strada di Passo Varano, 19/a Ancona e corso della Repubblica, 28 per Macerata) ad ospitare le operazioni di voto. A Fermo le urne saranno operative nella sala del Consiglio provinciale di Fermo, a Largo Don Gaspare Morello n. 2/4. Infine per Ascoli Piceno unico seggio costituito alla sede della Provincia a Palazzo San Filippo. Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti si terranno lunedì 30 settembre".

"Una volta costituiti i nuovi Consigli provinciali si procederà al rinnovo dell'Assemblea dell'Upi Marche con il Congresso - annuncia Upi Marche - già convocato per lunedì 14 ottobre alle 10 al SeePort Hotel di Ancona. La nuova Assemblea avrà poi il compito di eleggere il nuovo Consiglio direttivo ed i revisori dei conti dell'Unione delle Province delle Marche, l'associazione che rappresenta tutte le Amministrazioni provinciali della regione, ne coordina le attività nelle materie di interesse generale, svolgendo un ruolo di supporto tecnico e politico-istituzionale, promuovendo iniziative volte alla valorizzazione degli enti associati. I componenti dell'Assemblea voteranno anche i delegati che parteciperanno all'Assemblea dell'Upi nazionale prevista per fine ottobre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA