Motociclista infortunato nel bosco, in azione elisoccorso

Intervento di soccorso, in località 'Piagge' (Ascoli Piceno) per un motociclista che si è infortunato cadendo nel bosco. La richiesta di soccorso è arrivata alla stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Spelologico Marche attorno alle 12 di oggi. Sul posto è presente l'elisoccorso Icaro 02 e un ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della sede centrale di Ascoli che hanno raggiunto l’inizio del sentiero con due mezzi fuori strada dove hanno preso a bordo il personale sanitario e raggiunto il luogo dell’incidente collaborando alla stabilizzazione dell’uomo.

E' un ascolano di 58 anni il centauro che si è infortunato stamani nell'ascolano, in località 'Piagge', cadendo mentre percorreva il bosco in sulla alla sua moto recuperato dalle squadre del Soccorso alpino di Ascoli Piceno. Potrebbe aver subito un trauma spinale. L'uomo è stato mobilizzato e barellato sul posto. E' in corso il trasferimento all'ospedale di Torrette ad Ancona con elicotteto Icaro 02.

L’uomo ha perso l’equilibrio mentre era in sella alla sua moto ed ha impattato violentemente a terra. Una volta sul posto l’elicottero, attraverso un lungo verricello ha scaricato il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS, il Medico Anestesista Rianimatore e l’Infermiere che hanno stabilizzato ed imbarellato l’uomo prima di trasferirlo all’Ospedale Regionale “Torrette” di Ancona.

