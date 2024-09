"Libri Riù" prosegue lo scambio e baratto di testi scolastici

Abbattere i costi dei libri di testo non è un miraggio con "Libri Riù", il mercatino per lo scambio ed il baratto di testi scolastici usati delle scuole medie e superiori in corso fino al 16 settembre compreso, sia a Fermo che a Montegiorgio (Fermo). "Numerosi gli studenti e le famiglie di Fermo ma anche del territorio, dei Comuni limitrofi e da fuori provincia che, nel caso di Fermo - fanno sapere dal Comune - si sono recati all'oratorio di San Domenico per prendere parte a questa iniziativa sempre partecipata, ormai da tredici edizioni".

Con "Libri Riù" gli studenti delle scuole medie o superiori possono infatti portare testi scolastici del loro ordine e grado d'istituto affinché possano poi fare uno scambio-baratto dei volumi, "un valido strumento di risparmio per le famiglie, con cui trasmettere anche la cultura del riuso: il tutto - aggiungono dal Comune - con la guida esperta e competente di operatrici che si occupano dell'allestimento degli spazi e delle operazioni di scambio".

Gli orari sono, a Fermo (oratorio san Domenico), dalle 18,30 alle 20.30, tutti giorni (sabato e domenica compresi), mentre a Montegiorgio (nuova falegnameria, via Leopardi) dal lunedì al venerdì dalle ore 18,30 alle ore 20,30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA