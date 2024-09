L'augurio agli studenti di monsignor Spina per l'inizio della scuola

"L'inizio di un nuovo anno è come una primavera fiorita che prepara buoni frutti per il futuro.

Che sia un cammino ricco di scoperte, conoscenze e relazioni significative per crescere non solo dal punto di vista intellettuale, ma anche umano e spirituale". E' uno dei passaggi del messaggio che Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo invia agli studenti per l'inizio dell'anno scolastico 2024-2025 ai quali esprime "vicinanza a ciascuno e a tutti: studenti, dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico, famiglie".

"La parola studio, nella radice latina - spiega ai ragazzi il monsignore -, significa aspirare a qualcosa con tutte le proprie forze e applicarsi attivamente per realizzarle. Studiare è perseguire la verità. Papa Francesco incontrando alcuni studenti ha detto loro: "Ragazzi, ricercate in tutto la verità, senza lasciarvi condizionare dalle mode del momento o dal pensare comune, dai like o dal consenso dei followers: non sono queste le cose più importanti, anzi dipendere troppo da esse ci può togliere la libertà".

"Al tempo stesso però, non temete, quando necessario, di cambiare e di accettare opinioni e modi di pensare diversi dal vostro in tutto quello che non è essenziale: siate veri amanti della verità, e per questo sempre disponibili all'ascolto e al confronto", l'esortazione di Spina agli studenti.

L'arcivescovo invita i giovani a ricordare "che l'istruzione è un dono, una chiave che apre le porte del vostro futuro.

Abbiate sempre la curiosità di apprendere e la determinazione di impegnarvi in ogni cosa che fate. Sempre Papa Francesco agli studenti ha detto - sottolinea - : "L'ignoranza genera paura e la paura genera intolleranza. Voi non fate così. Studiate facendo "squadra", insieme, e sempre in allegria! La conoscenza, infatti, cresce nella condivisione con gli altri. Si studia per crescere, e crescere vuol dire maturare insieme, dialogare: dialogare con Dio, con gli insegnanti e gli altri educatori, con i genitori; dialogare tra di voi e anche con chi la pensa in modo diverso, per imparare sempre cose nuove e permettere a tutti di dare il meglio di sé".

Per questo "Care ragazze e cari ragazzi, non lasciatevi rubare la speranza, coltivatela giorno per giorno, vi aiuterà a sviluppare una visione positiva della vita, a credere nel cambiamento e a partecipare alla costruzione di un futuro migliore e più luminoso - sottolina ricordando loro che "anche se a volte veniamo presi da timori e da scetticismo, non dobbiamo mai perdere di vista la speranza, capace di gettare ponti invisibili ma reali tra questo mondo e quello che verrà, tra un oggi fatto di prove e sacrifici e quanto di bello si riuscirà a realizzare".

Soprattutto l'arcivescovo li esorta a "non avere paura di sognare in grande e di perseguire i vostri obiettivi con coraggio e determinazione. Siate nella scuola soprattutto felici". Perchè il concetto di felicità "prima di assumere il significato di benessere personale, in antichità indicava la capacità di essere fecondi e generativi! Possiate davvero nella scuola generare stili di vita costruttivi".

La vicinanza e la collaborazione di monsignor Spina è ricolto non solo aglistudenti ma a tutto il personale della scuola: dirigenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e famiglie per i quali invoca "la benedizione del buon Dio perché possiate trascorrere un anno sereno, ricco di buoni frutti per le giovani generazioni, per il futuro delle nostre famiglie e della nostra società".



