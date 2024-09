Crepa sulla parete, bimbi Infanzia da Capodarco a Lido di Fermo

Crepa sospetta su una parete. I bambini della scuola dell'Infanzia del plesso di Capodarco (Fermo) saranno trasferiti, per il prossimo anno scolastico alle porte, in quello di Lido di Fermo. La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio all'esito di un incontro tra la dirigenza scolastica della scuola "Fracassetti-Capodarco", i genitori e il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro.

Le fenditure sulla parete sono state rilevate a margine di un sopralluogo del Comune nei giorni scorsi. Per il primo cittadino le fenditure, definite "evidenti", potrebbero rappresentare un "segnale di un principio di scivolamento verso valle di quella porzione di edificio. Abbiamo deciso di trasferire, per quest'anno, la scuola materna di Capodarco in quella di Lido di Fermo. Ci sarà un servizio di bus navetta gratuito dalla palestra di Capodarco a Lido. Una parte della scuola Primaria (dello stesso plesso) verrà sistemata in alcuni locali comunali in piazzale Clareni. Tra circa un mese e mezzo avremo a disposizione anche dei locali in via Leandri".

Difficile ipotizzare, al momento, una data certa per il rientro dei bambini nel plesso di Capodarco. "Non appena avremo le risposte dei tecnici e il progetto, - osserva il primo cittadino - faremo tutto quanto nelle nostre capacità per avviare i lavori sulla scuola in modo tale da far tornare il prima possibile i bambini a Capodarco".



