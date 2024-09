Ast, prosegue a Castelfidardo screening gratis per epatite C

Prosegue con successo lo screening gratuito per identificare le infezioni da virus dell'Epatite C (HCV) promosso dalla Regione Marche e rivolto a tutti i soggetti nati tra il 1969 e il 1989. Dopo una brevissima pausa estiva, lo screening per l'epatite C arriva questa settimana nel comune di Castelfidardo.

Alta è stata la partecipazione da parte dei residenti in Ast Ancona che numerosi, dopo aver ricevuto la lettera di invito a casa, hanno prenotato il prelievo di sangue per la diagnosi precoce dell'epatite C basti, in un anno sono state organizzate oltre 40 sedute in tutta la provincia di Ancona, durante le quali sono stati eseguiti più di 15mila prelievi.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione tra medici, biologi, infermieri, assistenti sanitari e tecnici di laboratorio delle strutture della Ast Ancona che hanno lavorato instancabilmente per dar vita a questo progetto: un lavoro di squadra che sta portando lusinghieri risultati.

Nel comune di Castelfidardo sono state già spedite le lettere di invito a tutti i residenti aventi diritto e si contano già oltre 500 prenotazioni per le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 settembre (l'attività si svolgerà presso il Poliambulatorio in Via XXV Aprile, n. 61 al piano terra dalle ore 14.30 alle 18.30).

Vista la grande richiesta da parte della cittadinanza, si comunica che sono state programmate altre due sedute aggiuntive nelle date di lunedì 30 settembre e di mercoledì 2 ottobre prossimi. È possibile prenotarsi presso la UOC Screening Oncologici AST Ancona inviando una mail a hcvscreening.ast.an@sanita.marche.it indicando il proprio nome, cognome ed un recapito telefonico per poter essere ricontattati.

Ast ricorda che l'accesso alla prestazione è esclusivamente su prenotazione ed è necessario portare con sé l'invito ricevuto e la tessera sanitaria.

"Promuovere la prevenzione attraverso le campagne di screening è fondamentale per la diagnosi precoce e l'avvio tempestivo delle cure - dichiara l'Assessore alla Sanità e Vicepresidente della Giunta Regionale Filippo Saltamartini - una buona sanità non può prescindere dalla prevenzione che è un pilastro importante per garantire la salute e il benessere dei cittadini, per questo la Regione Marche punta sulla prevenzione".



