Antenne a Pesaro, incontro Comune-cittadini slitta ad ottobre

E' stato rimandato ad ottobre l'incontro in programma oggi a Pesaro tra l'assessora comunale all'ambiente Maria Rosa Conti e alcune mamme del quartiere del porto, per un confronto sulle due antenne, una delle quali 5G, situate vicino al plesso scolastico della Nuova Scuola. La decisione è stata presa nel momento in cui il confronto, che doveva essere privato, nella Sala Rossa del Comune, si è trasformato in pubblico, con decine di residenti che si sono recati all'incontro. Sebbene si sia tentato un iniziale confronto tra le parti, si è poi deciso di rimandare il tutto.

Le domande dei cittadini riguardavano soprattutto la salute: "chi garantisce che le antenne, posizionate vicino alla scuola, non rechino danni ai bambini?". A tal proposito, il dirigente Marco Moretti, ingegnere responsabile dell'unità operativa ambiente dell'assessorato all'Ambiente di Pesaro ha informato che "sono stati effettuati studi che hanno indicato l'area come idonea per le due antenne, assicurando che non avrebbero superato i limiti previsti".

"La centralina posizionata in via Napoli - ha riferito Matteo Citti, tecnico di Polab, azienda incaricata del monitoraggio, entrando nel dettaglio - ci permette di monitorare le antenne h24 e rilevare il valore massimo e il valore medio giornaliero delle emissioni in quella zona derivati dalla fonte nelle vicinanze".

Al momento però, è stato precisato, non risultano nuovi aumenti poiché la nuova antenna non risulta funzionante in quanto non ancora abilitata a trasmettere.

Sulla questione del luogo scelto per le antenne, ha risposto l'assessora Conti: "l'anno scorso - ha ricordato - abbiamo fatto incontri con tutti i cittadini, per redigere un nuovo regolamento rispetto a quello del 2019, l'istallazione di un'antenna non è di competenza comunale, può esserlo però la localizzazione che, da gennaio 2024 spetta al Consiglio comunale. Le due antenne di cui si discute però risalgono al 2002 e al 2022".



