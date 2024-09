Acquaroli, 'scuola stimoli sempre passione e motivazione'

"Il mio auspicio è che le attività si svolgano sempre in un contesto, capace di stimolare passione e motivazione, che contribuisca ad alimentare la consapevolezza di ciascuno, il lavoro di squadra e il senso di cittadinanza e appartenenza alla comunità, rafforzando l'entusiasmo dello stare insieme". E' uno dei passaggi più significativi della lettera aperta di saluto del presidente della Regione Francesco Acquaroli rivolta a "tutte le componenti della scuola per l'avvio del nuovo anno scolastico che nelle Marche sarà domani 11 settembre.

"Desidero rivolgere agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che opera nelle Marche - esordisce il presidente - il mio più caloroso augurio per l'inizio del nuovo Anno Scolastico".

"Il ritorno sui banchi di scuola è uno dei momenti che scandisce non solo la vita della nostra comunità, ma rappresenta per ciascuno studente l'inizio di un nuovo capitolo, - afferma Acquaroli - carico di aspettative, entusiasmo, emozioni, sfide da affrontare, obiettivi da raggiungere. Un nuovo tassello sulla strada che porta verso il futuro, da costruire con impegno e dedizione".

"Il mio pensiero va a tutti Voi - prosegue - che concorrete insieme, ciascuno nel proprio ruolo, al migliore svolgimento dell'esperienza scolastica. Il mio auspicio è che le attività si svolgano sempre in un contesto, capace di stimolare passione e motivazione, che contribuisca ad alimentare la consapevolezza di ciascuno, il lavoro di squadra e il senso di cittadinanza e appartenenza alla comunità, rafforzando l'entusiasmo dello stare insieme".

"La scuola infatti, a tutti i livelli di apprendimento, dopo la famiglia, - osserva il governatore - è il luogo della crescita, dello sviluppo, in cui le nuove generazioni trascorrono le loro giornate, apprendono i fondamenti della conoscenza, arricchiscono la propria interiorità, lo spirito aggregativo, il senso della responsabilità e dell'altruismo, la capacità di giudizio, per diventare i cittadini del futuro. E lo fanno avendo al proprio fianco i loro insegnanti, che contribuiscono alla loro formazione e li accompagnano in questo percorso straordinario che li preparerà ad affrontare le sfide della vita e a raggiungere i propri sogni. All'intero corpo docente, chiamato ad affrontare, - scrive ancora Acquaroli - nel quotidiano lavoro di classe, i cambiamenti di una società in costante evoluzione, va il nostro sentimento di profonda gratitudine".

"Il ruolo delle istituzioni è quello di favorire la creazione di un ambiente scolastico positivo, - conclude - nel quale tutti i protagonisti possano esprimersi al meglio, assicurando sempre collaborazione, confronto e dialogo, per delineare il migliore svolgimento dell'anno scolastico. Auguri per questo nuovo inizio".



